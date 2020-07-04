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Son dakika: Sakarya'da patlayan havai fişek fabrikasının sahibi ilk kez konuştu! Oğlu ve yeğeni de yaralı...
Son dakika haberi: Dün Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlayan havai fişek fabrikasının sahibi ilk kez konuştu. Oğlu ve yeğeni de patlamada yaralanan Yaşar Coşkun, acılarının büyük olduğunu, kayıpların bir an önce bulunmasını beklediklerini söyledi. Coşkun, 'Denetimler yapıldı mı?' sorusuna da yanıt verdi.