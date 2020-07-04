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Son dakika: 'da patlayan havai fişek fabrikasının sahibi ilk kez konuştu! Oğlu ve yeğeni de yaralı...

Son dakika haberi: Dün 'nın Hendek ilçesinde patlayan havai fişek fabrikasının sahibi ilk kez konuştu. Oğlu ve yeğeni de patlamada yaralanan Yaşar Coşkun, acılarının büyük olduğunu, kayıpların bir an önce bulunmasını beklediklerini söyledi. Coşkun, 'Denetimler yapıldı mı?' sorusuna da yanıt verdi.

DHA
Giriş Tarihi: 4.7.2020 12:10 Son Güncelleme: 4.7.2020 12:35 ABONE OL
Son dakika: Sakarya'da patlayan havai fişek fabrikasının sahibi ilk kez konuştu! Oğlu ve yeğeni de yaralı...
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Son dakika: Sakarya'da patlayan havai fişek fabrikasının sahibi ilk kez konuştu! Oğlu ve yeğeni de yaralı...
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