Yeni dönemin parlayan yıldızı Türkiye olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Konya Ovası Sulaması Hizmete Alma Töreni'ne İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nden video konferans yönetimiyle katıldı. İşte Başkan Erdoğan'ın Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'nde yaptığı konuşmanın satırbaşları;Ülkemizde son yıllarda hayata geçirdiğimiz pek çok dev projenin fikir babası olan Abdülhamid Han, Konya Ovası sulamasının da temellerini atan kişidir. Ülkemizin tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlıyız. Konya'ya ilave olarak diğer illerimizde de 15.5 milyon dekar arazinin sulanmasını hedefliyoruz. Salgında pek çok ülkede temel ihtiyaçlar karşılanamazken biz hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadık, çünkü Türkiye üretim gücüne sahip bir ülkedir. Yaşadığımız tecrübe tarım projelerimize çok daha sıkı sarılmamız gerektiğini göstermiştir. Salgınla iki sektörün önemi bir kez daha ortaya çıktı. Biri sağlık, diğeri gıda ve tarımdır. Her iki alanda da girdiğimiz imtihandan alnımızın akıyla çıktık. Konya'da su ile buluşturacağımız toprak büyüklüğümüz 11 milyon dekarı bulacaktır. Bizden sonraki nesillere toprağını ve sularını en verimli şekilde kullanan bir ülke devredeceğiz. Yeni dönemin parlayacak yıldızı olarak Türkiye gösteriliyor. Ele ele ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracağız.