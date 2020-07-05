Asker uğurlamaya 9 bin 540 TL ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beykoz Saip Molla Caddesi üzerindeki asker uğurlama konvoyunun görevlilerce durdurulduğunu ve koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyulmadığının tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen Özgür K., Ramazan S. ve Emrah B. isimli şahıslara 3 bin 180 TL'den olmak üzere toplam 9 bin 540 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından olaya ilişkin yaptığı paylaşımda "Askere gitmek, askerlik yapmak şereftir. Kınalı kuzularımız şanla, şerefle, dua ile vakar ile gönderilmeli... Maalesef bu görüntüler ile zinhar değil... Bu görüntüler sadece koronadan dolayı değil toplumsal sorumluluk açısından da kabul edilebilir değil" ifadelerini kullandı.