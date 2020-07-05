Atmaca tam isabet

Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca için geri sayım başladı. Atmaca, test atışında 200+ kilometre mesafedeki hedefini tam isabet vurdu.Deniz Kuvvetlerinin, MİLGEM platformlarında konuşlandırılacak gemiden gemiye seyir füzesi ihtiyacına yönelik olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan Atmaca Projesi, savunma sanayi devi Roketsan, ana yükleniciliğinde sürdürülüyor. Atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanları Aselsan, seyir füzeleri Roketsan tarafından yerli imkânlarla geliştirilen Atmaca, Türkiye'nin ilk deniz füzesi olma özelliğini taşıyor.Sosyal medya hesabı üzerinden 'İstiklal ve İstikbalimiz için' hastagiyle bir paylaşımda bulunan Savunma Sanayi Başkanı Demir, Atmaca seyir füzesinde gelinen son noktaya ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.Atmacanın 200+ kilometre mesafedeki hedefi başarıyla vurarak fonksiyonlarını mükemmel şekilde yerine getirdiğini vurgulayan Demir, Atmaca seyir füzesini envantere girmeye hazırlandığını müjdeledi.