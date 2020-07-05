Evlat nöbeti sürüyor: Bunların derdi ‘Kürtlük’ değil

Çocuklarının dağa kaçırılmasındanHDP'yi sorumlu tutanDiyarbakır annelerinin,3 Eylül 2019'dabaşlattığı oturma eylemi 306'ncı gününü geridebıraktı.Oğlu Mehmet için başlattığı eylemi sürdürenanne Sariye Tokay, 2 gün sonra oğlunun 9 yılınıgeride bırakacaklarını söyledi. Evladının 14yaşında kandırılarak dağa götürüldüğünü belirtenTokay, "Bu Kürtlük davası değil. Milletin13-15 yaşındaki çocuklarını dağa götürüpöldürtüyorlar. Bir anne olarak HDP'yi, PKK'yılanetliyorum. Burada 9 yıl da kalsam oğlumualmadan kalkmam. Çocuğumu HDP'den istiyorum.Evlatlarınızı getirsinler" dedi.