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Evlat nöbeti sürüyor: Bunların derdi ‘Kürtlük’ değil

Giriş Tarihi: 5.7.2020 ABONE OL
Evlat nöbeti sürüyor: Bunların derdi ‘Kürtlük’ değil
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 306'ncı gününü geride bıraktı.
Oğlu Mehmet için başlattığı eylemi sürdüren anne Sariye Tokay, 2 gün sonra oğlunun 9 yılını geride bırakacaklarını söyledi. Evladının 14 yaşında kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten Tokay, "Bu Kürtlük davası değil. Milletin 13-15 yaşındaki çocuklarını dağa götürüp öldürtüyorlar. Bir anne olarak HDP'yi, PKK'yı lanetliyorum. Burada 9 yıl da kalsam oğlumu almadan kalkmam. Çocuğumu HDP'den istiyorum. Evlatlarınızı getirsinler" dedi.
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Evlat nöbeti sürüyor: Bunların derdi ‘Kürtlük’ değil
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