Evlat nöbeti sürüyor: Bunların derdi ‘Kürtlük’ değil

Çocuklarının dağa kaçırılmasından
HDP'yi sorumlu tutan
Diyarbakır annelerinin,
3 Eylül 2019'da
başlattığı oturma eylemi 306'ncı gününü geride
bıraktı.
Oğlu Mehmet için başlattığı eylemi sürdüren
anne Sariye Tokay, 2 gün sonra oğlunun 9 yılını
geride bırakacaklarını söyledi. Evladının 14
yaşında kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten
Tokay, "Bu Kürtlük davası değil. Milletin
13-15 yaşındaki çocuklarını dağa götürüp
öldürtüyorlar. Bir anne olarak HDP'yi, PKK'yı
lanetliyorum. Burada 9 yıl da kalsam oğlumu
almadan kalkmam. Çocuğumu HDP'den istiyorum.
Evlatlarınızı getirsinler" dedi.