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Skandal görüntüler! 'e aldırmadan Haliç'te yat partisi düzenlediler

Dünya genelinde milyonlarca insanın enfekte olduğu yüz binlerce insanın ise hayatını kaybettiği etkisini devam ettiriyor. Öte yandan 'da skandal olarak nitelenecek görüntüler meydana geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe konusunda sık sık uyarılar yapılırken, Balat'ta bir grup yat partisi düzenledi. Partiye katılan kişilerin, sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları ve maske takmadıkları görüldü. İşte haberin görüntüleri ve detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 5.7.2020 09:24 Son Güncelleme: 5.7.2020 09:51 ABONE OL
Skandal görüntüler! Koronavirüs'e aldırmadan Haliç'te yat partisi düzenlediler

Fatih Balat Sahili'ne önceki gün saat 22.00 sıralarında 2 yat yanaştı. Önceden parti için rezervasyon yaptıran kişiler, tek tek yatlara bindi. Müzik eşliğinde bir süre Balat Sahili'nde eğlenen grup, daha sonra boğaza açıldı.

Skandal görüntüler! Koronavirüs'e aldırmadan Haliç'te yat partisi düzenlediler

Eminönü açıklarında yatta eğlence yapıldığını gören sahil güvenlik ekipleri ise yata yaklaştı. Yatta bir süre, parti yapanlarla görüşen ekipler, eğlenceyi sonlandırdı.

Skandal görüntüler! Koronavirüs'e aldırmadan Haliç'te yat partisi düzenlediler

Balat Sahili'ndeki yatlarda yapılan eğlence havadan da görüntülendi. Eğlenceye katılan kişilerin, sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları ve maske takmadıkları görüldü.

Skandal görüntüler! Koronavirüs'e aldırmadan Haliç'te yat partisi düzenlediler

TEKNE VE YATLAR GECE KULUBÜ OLDU
Eğlence mekanları kapalı olduğundan dolayı 'da bazı organizatörler yasağı delerek tekne ve yatları gece kulübüne dönüştürdü. Özellikle hafta sonları çeşitli noktalardan hareket eden tekne ve yatlar boğaza açılıyor, saatlerin gece yarısını geçmesiyle birlikte parti veriliyor.

Skandal görüntüler! Koronavirüs'e aldırmadan Haliç'te yat partisi düzenlediler

Organizatörler "Vip Yat Parti", " Efsane Yat Parti" paylaşımlarıyla sosyal medya üzerinden müşteri topluyor. Tekne ve yatlarda Dj performanslarının yanı sıra dans ve oryantal gösterileri de sunuluyor.

Skandal görüntüler! Koronavirüs'e aldırmadan Haliç'te yat partisi düzenlediler

TEKNEDE SOSYAL MESAFESİZ PARTİ
Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde de boğaza açılan tekne ve yatlarda düzenlenen partilerde onlarca kişi koronavirüse aldırış etmeden eğleniyor.

Skandal görüntüler! Koronavirüs'e aldırmadan Haliç'te yat partisi düzenlediler

Koronavirüsle ilgili hiç bir kural ve tedbir ise gözetilmiyor. Partiye katılanların sosyal medya da yayınladıkları görüntülerde tüm kuralların hiçe sayıldığı ancak partiye katılan bazı kişilerin maskelerini çenesine taktıkları görülüyor.

Skandal görüntüler! Koronavirüs'e aldırmadan Haliç'te yat partisi düzenlediler
Skandal görüntüler! Koronavirüs'e aldırmadan Haliç'te yat partisi düzenlediler
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Skandal görüntüler! Koronavirüs'e aldırmadan Haliç'te yat partisi düzenlediler
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