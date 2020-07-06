‘Artık kimse HDP’ye inanmıyor’

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 307'nci gününü geride bıraktı. 6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan evladını almak için eylemi sürdürmeye kararlı olduklarını söyleyen anne Songül Altıntaş, çocuğu kaçırılan tüm ailelerin eyleme dahil olmasını istedi. Altıntaş, "Evde oturarak kimsenin çocuğu gelmez. Burada aileleri çocuklarını görüyor. Ailelerinden, annesinden babasından etkileniyor. Bazı çocuklar gelmeye başladı. Hepimiz çok sevindik, mutlu olduk. Hepiniz gelin, çocuğunuzu isteyin. Bütün aileler PKK'ya karşı uyandı. Kimse artık ne PKK'nın ne de HDP'nin sözüne inanmıyor. Millet uyandı, artık ne oyunlar çevirdiğinin herkes farkına vardı. Çıkın gelin, evlatlarınızı isteyin" diye konuştu. AA