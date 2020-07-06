CHP bunu hep yapıyor! Bu kez çeşme üzerinden algı

BAKIM AKSATILMIYOR

Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, durum böyle değildi… AK Parti Beyoğlu Belediyesi bünyesinde bulunan çeşmenin düzenli olarak temizlendiği, AK Parti Beyoğlu Belediyesi Meclis Başkan Vekili Şenol Cengiz'in girişimleri ile Laleli Çeşme'ne her daim bakım yapıldığı öğrenildi.

"DÜZENLİ OLARAK TEMİZLENİYOR"

CHP'li İBB'nin 'Biz temizledik' paylaşımına tepkiler yağarken, bir sosyal medya kullanıcısı da "Bunu biz Haziran 2019 tarihinde Galata esnafı olarak yaptık. Ayrıca çeşme yapıldığından beri temizlik anlamında Beyoğlu Belediyesi düzenli olarak bu işlemi yapıyor zaten ve biz bunu yaptık diye bir tweet atmıyor" demesi dikkat çekti.