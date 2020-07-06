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gurur tablosunu paylaştı: Mehmetçik 'ın kuzeyine Pençe'yi sağlam geçirdi

'ın kuzeyindeki terör örgütü 'nın kamp alanları ve 38 Türk askeri noktasını gösteren bir harita paylaştı. Mehmetçiğin Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan operasyonlarıyla ülkenin kuzeyinde 38 noktada terör örgütü PKK'nın gücünü kırdığı görülüyor.

Giriş Tarihi: 6.7.2020 22:18 Son Güncelleme: 6.7.2020 22:19 ABONE OL
İletişim Başkanlığı gurur tablosunu paylaştı: Mehmetçik Irak'ın kuzeyine Pençe'yi sağlam geçirdi

Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlere ağır darbeler indirilmeye devam ediyor. İletişim Başkanlığı son durumla ilgili "06 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'nın kamp alanları ve Türk askeri noktalarını" gösteren harita paylaştı.

40 KM'DEN FAZLA DERİNLİK!

TSK, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde başlattığı Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 40 kilometreden fazla ilerleyerek iç bölgelere konuşlandı.Birçok stratejik tepede kontrolü sağlayan TSK, karadan ve havadan operasyonlarını sürdürüyor.

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İletişim Başkanlığı gurur tablosunu paylaştı: Mehmetçik Irak'ın kuzeyine Pençe'yi sağlam geçirdi
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