İletişim Başkanlığı gurur tablosunu paylaştı: Mehmetçik Irak'ın kuzeyine Pençe'yi sağlam geçirdi

Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlere ağır darbeler indirilmeye devam ediyor. İletişim Başkanlığı son durumla ilgili "06 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'nın kamp alanları ve Türk askeri noktalarını" gösteren harita paylaştı.

📍Irak'ta yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgi almak için İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.



🗺 06 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'nın kamp alanları ve Türk askeri noktaları pic.twitter.com/ifAmOz4w3U — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 6, 2020

40 KM'DEN FAZLA DERİNLİK!



TSK, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde başlattığı Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 40 kilometreden fazla ilerleyerek iç bölgelere konuşlandı.Birçok stratejik tepede kontrolü sağlayan TSK, karadan ve havadan operasyonlarını sürdürüyor.