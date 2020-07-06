Instagram karanlık mod ayarı nasıl yapılır? İnstagram karanlık mod özelliği Android ve iOS nasıl ve nereden açılır? İşte detaylar

Sosyal medya uygulamalarından birisi olan Instagram, güncellemelerine bir yenisini daha ekledi. Canlı yayın vb. değişiklikleri öne çıkan platform, bu sefer de karanlık modu (dark mode) özelliğini devreye soktu. Instagram karanlık modu ile gerek gece saatlerinde gerekse gündüz saatlerinde uygulamanın göz yorması ve pil tüketiminin en az seviyeye indirgenmesi hedefleniyor. Durum böyle olunca, iOS (iPhone) ve Android kullanıcısı vatandaşlar Instagram karanlık modu güncellemesi hakkındaki araştırmalarını yoğunlaştırdı.

iNSTAGRAM KARANLIK MOD AYARI IOS VE ANDROİD İÇİN NASIL YAPILIR, NEREDEN AÇILIR?

Gelen güncelleme, halk arasında 'Instagram siyah yapma' olarak değerlendirilirken bu ayarların nasıl ve nereden açılacağı oldukça merak ediliyor. Peki, instagram karanlık mod ayarı Android ve iOS için nasıl yapılır, nereden açılır ve kapatılır?

Konuya yönelik merak edilen tüm detayları sizler için derledik;

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