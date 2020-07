Son dakika: 'Adliye tosuncuğu'nu SABAH gündeme getirmişti! Büyük vurgunun ayrıntıları ortaya çıktı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen 19 Haziran 2020 tarihli şikayet dilekçesinde rüşvet olayının tüm detayları anlatıldı: Şikayetçi Yalçın Ekinci'nin kayınbiraderi Tokay Akalın hakkında cinsel istismar suçu iddiasıyla Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2018 yılında dava açıldı. Sanık Tokay Akalın, soruşturmanın başlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ailesi uzun süreden beri tutuklu bulunan Akalın'ın cezaevinden çıkartabilmek için çare aramaya başladı. Yalçın Ekinci, Hasan K. isimli aracıyla yaptığı bir sohbet sırasında kayınbiraderi Tokay Akalın'ın durumunu anlattı. Hasan K. de, durumu savcıya iletecek arkadaşı Atilla Akpınar'dan bahsetti ve Akpınar'ın birçok hakim ve savcıyı tanıttığını anlattı.

TAHLİYE BEDELİ 600 BİN LİRA

Bunun üzerine Yalçın Ekinci, Haziran 2019'da Avcılar'daki bir pastanede Hasan K. ve arkadaşı Atilla Akpınar ile görüştü. Akpınar, Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir savcıyla konuyu görüşmek üzere birkaç gün süre istedi. 3-4 gün sonra Yalçın Ekinci'yi telefonundan arayan Akpınar tanıdığı savcının 600 bin TL karşılığında yardımcı olabileceğini iletti. Başka bir görüşmede ise tahliye karşılığı istenen para 535 bin TL olarak netleştirildi.

PARA POŞETTE GELDİ

Atilla Akpınar, yanına Yalçın Ekinci'yi alarak o tarihte Bakırköy Adliyesi'nde görevde olan eski savcı Tamer Can'ın makam odasına yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. İddiaya göre Tamer Can, kefalet ödenmesi halinde tutuklu sanık Tokay Akalın'ın tutuksuz yargılanma hakkının bulunduğunu ileri sürdü. Tamer Can, istenmesi halinde savcı olarak talepte bulunursa mahkemenin kefalet talebini kabul etme ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyledi. Görüşme sonunda ikna olan Yalçın Ekinci, anlaştıkları fiyatın 50 bin lirasını yanında getirdiği poşetten çıkararak elden savcıya verdi.

TAKSİT TAKSİT ÖDEDİ

Parayı parçalar halinde ödemeye devam eden Yalçın Ekinci, bir keresinde Tamer Can'a yine poşetle makam odasında 150 bin TL teslim etti. Ekinci, toplamda 100 bin TL'lik 4 adet çeki daha Atilla Akpınar adına savcıya verilmek üzere kesti. Yalçın Ekinci, savcıya parça parça ödemeleri yaparken, bu arada kayınbiraderinin tutuklu yargılaması devam ediyordu. Ekinci, kayınbiraderinin tahliyesine kesin gözüyle bakarken, Haziran 2019'da Yenibosna'daki bir kafede Tamer Can, Atilla Akpınar ve Sercan Selçuk'la bir görüşme daha yaptı. Ekinci bu görüşmede de 145 bin TL parayı poşetle Tamer Can'a verdi. Ekinci, aynı gün 55 bin TL parayı Tamer Can'a banka üzerinden havale ederken, daha sonraki gün 35 bin TL parayı savcıya verilmek üzere Atilla Akpınar'a teslim etti.

OĞLUNUN DERSHANE ÜCRETİ İÇİN BİLE PARA İSTEDİ

Farklı tarihlerde Tamer Can'a toplamda 535 bin TL ödediğini ileri süren Yalçın Ekinci, Bahçeşehir'deki bir kafede savcıyla bir görüşme daha yaptı. Bu buluşmada iddiaya göre Tamer Can, oğlunun dershane ücreti için ayrıcı 15 bin TL para istedi. O an üzerinde parası olmayan Ekinci, Yasin Erkuş adlı arkadaşını arayarak borç istedi ve 15 bin TL'yi Tamer Can'ın hesabına havale ettirdi. Yalçın Ekinci, yanına amcaoğlu Orhan Ekinci'yi alarak Başakşehir'deki kafeye gitti. 17 Aralık'ta yapılan bu görüşmede Tamer Can, kendisiyle aynı odayı paylaşan savcı arkadaşının duruşmaya gireceğini ve Tokay Akalın'ın hiç sıkıntı yaşamadan serbest bırakılacağını ve kendisinin de 18 Aralık'ta seminere gideceğini söyledi.

ODA ARKADAŞININ İSMİNİ BİLE KULLANDI

Cinsel istismar sanığı Tokay Akalın ve yakınları 18 Aralık 2019'daki karar duruşmasında tahliye beklerken mahkeme 30 yıl hapis cezasına hükmetti. Kararla birlikte hayatının şokunu yaşayan Yalçın Ekinci, derhal Tamer Can'ın odasına gitti. Karşısında Can'ın oda arkadaşı savcı A.Ç.'yi buldu. Ardından çevrilen dolaptan hiçbir şekilde haberdar olmayan savcı A.Ç., Ekinci'yi odasından kovdu. Kovulan Ekinci, Tamer Can'ın katibine gidince savcının raporlu olduğunu öğrendi.

'ARAÇ SATIŞ BEDELİ' YAZDI

O akşam Ekinci, Tamer Can ve Atilla Akpınar ile Yenibosna'daki kafede bir kez daha bir araya geldi. Savcıya parayı ödediği halde neden kayınbiraderinin tahliye olmayıp aksine 30 yıl hapse mahkum edildiğini soran Ekinci'ye, Tamer Can, aldığı parayı 92 bin 500 dolar olarak birkaç gün içinde geri ödeyeceği sözünü verdi. Avcılar'da daha önce buluştukları kafede 22 Aralık'ta buluşma sözü veren Tamer Can görüşmeye gitmedi. Ekinci, şikayet edeceğini söylemesi üzerine Tamer Can, açıklamasında 'araç satış bedeli' yazan 120 bin TL banka havalesiyle iade etti.

Aracılarla birlikte yapılan birkaç girişimden sonra geri kalan parasını alamayan Yalçın Ekinci, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 19 Haziran 2020'de şikayette bulundu. Ekinci, savcılığa verdiği 5 sayfalık şikayet dilekçesinde eski savcı Tamer Can, aracı olan Atilla Akpınar ve Hasan Samay'dan kendisini dolandırdıkları iddiasında bulundu. Ekinci'nin avukatı, açılacak olan soruşturmanın Tamer Can hakkında İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davayla birleştirilmesi talebinde de bulundu.