Son dakika | İzmir'de çökertilen 'Alabaylar' çetesi ile ilgili dikkat çeken detay! Hepsi ortaya çıktı

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Son dakika | 'de çökertilen 'Alabaylar' çetesi ile ilgili dikkat çeken detay! Hepsi ortaya çıktı

Son dakika haberi: 'deki uyuşturucu operasyonuyla çökertilen Alabaylar Çetesi ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Örgütün Avrupa ülkelerinden deniz ve kara yoluyla getirdiği sentetik uyuşturucuları kentte kurduğu depolarda saklayarak sokak satıcılarına ulaştırdığı belirlendi. Öte yandan örgütün elebaşılarından Sedat tutuklanırken, firari Nihat Alabay'ın arandığı öğrenildi.

AA
Giriş Tarihi: 6.7.2020 16:45 Son Güncelleme: 6.7.2020 16:50 ABONE OL
İzmir'de çökertilen 'Alabaylar' çetesi ile ilgili dikkat çeken detay! Hepsi ortaya çıktı

'de sokak satıcılarını koordine eden ve elebaşılığını Sedat ve Nihat Alabay kardeşlerin yaptığı suç örgütüne yönelik 1 yıllık takibin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 94 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir merkezli İstanbul, Adana, Manisa ve Uşak'ta örgüte yönelik 26 Haziran'da düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerden 59'u tutuklandı.

Bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurduğu operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı.

İzmir'de çökertilen 'Alabaylar' çetesi ile ilgili dikkat çeken detay! Hepsi ortaya çıktı

GECE SAATLERİNDE SOKAK SATICILARINI KULLANARAK...

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takibiyle kardeşlerin elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik deliller toplandı. Yapılan takip sonucu, örgüt üyelerinin genellikle gece saatlerinde sokak satıcılarını kullanarak uyuşturucu ticareti yaptığı ve günlük satışların oldukça yüksek seviyede olduğu tespit edildi.

İzmir'de çökertilen 'Alabaylar' çetesi ile ilgili dikkat çeken detay! Hepsi ortaya çıktı

Örgütün uzun yıllardır Karşıyaka bölgesinde faaliyet gösterdiğini belirleyen ekipler, örgüt üyelerinin dikkatini dağıtmak için belli noktalarda uygulamalar gerçekleştirdi.

Bu süreçte sokak teşkilatlanmasına yönelik de bilgiler edinen ekipler, çetenin şirket organizasyonlarındaki gibi örgütlendiğini, lider kadronun altında belli görev ve yetkilerle birimler oluşturulduğunu, örgütten ayrılmak isteyenlere baskı ve tehditte bulunulduğunu belirledi.

İzmir'de çökertilen 'Alabaylar' çetesi ile ilgili dikkat çeken detay! Hepsi ortaya çıktı

Ağırlığı skunk olmak üzere uyuşturucu maddeleri Avrupa ülkelerinden temin eden örgütün deniz ve kara yolunu kullanarak bunları yurda soktuğu ve 'deki depolarda sakladığı saptandı.

İzmir'de çökertilen 'Alabaylar' çetesi ile ilgili dikkat çeken detay! Hepsi ortaya çıktı

Bu depolardan sokak satıcıları vasıtasıyla uyuturucu maddelerin satışını yapan çeteye yönelik operasyonda örgüt elebaşılarından Sedat A, yakalanarak tutuklanırken, kardeşi Nihat A'nın aranmasına devam edildiği belirtildi.

İzmir'de çökertilen 'Alabaylar' çetesi ile ilgili dikkat çeken detay! Hepsi ortaya çıktı

OPERASYON

merkezli İstanbul, Adana, Manisa ve Uşak'ta suç örgütüne yönelik 26 Haziran'da düzenlenen operasyonda 75 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda 25 kilogram sentetik (skunk) uyuşturucu, 15 bin uyuşturucu hap, uyuşturucu nitelikle 20 hap, yarım litre amonyak çözelti, Hint keneviri, 5 silah, 177 tabanca fişeği, 2 sustalı bıçak, bir pompalı tüfek ve silaha ait fişeklerle uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen yaklaşık 30 bin lira ele geçirilmişti.

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Son dakika | İzmir'de çökertilen 'Alabaylar' çetesi ile ilgili dikkat çeken detay! Hepsi ortaya çıktı
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