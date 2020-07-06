Son dakika | İzmir'de çökertilen 'Alabaylar' çetesi ile ilgili dikkat çeken detay! Hepsi ortaya çıktı

GECE SAATLERİNDE SOKAK SATICILARINI KULLANARAK...

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takibiyle Alabay kardeşlerin elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik deliller toplandı. Yapılan takip sonucu, örgüt üyelerinin genellikle gece saatlerinde sokak satıcılarını kullanarak uyuşturucu ticareti yaptığı ve günlük satışların oldukça yüksek seviyede olduğu tespit edildi.