Kadın vekilden edep dışı sözler

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, partisinin Burdur 2. Olağan Kongresi'nde Salda Gölü'nde yapılan çalışmalarla ilgili, "Biz o betonları oradan sökeriz, attıkları temelleri çekeriz, Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz..." dedi. Cesur'un bu skandal sözleri tepki çekti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bizim en büyük mirasımız evlatlarımıza bırakacağımız edeptir. Esefle kınıyorum. Biz Salda'mızı da Türkiye'deki tüm doğal alanlarımızı da edebimizle koruyacağız" dedi.