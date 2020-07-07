Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Kadın vekilden edep dışı sözler

Kadın vekilden edep dışı sözler

KENAN KIRAN KENAN KIRAN
Giriş Tarihi: 7.7.2020 ABONE OL
Kadın vekilden edep dışı sözler
İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, partisinin Burdur 2. Olağan Kongresi'nde Salda Gölü'nde yapılan çalışmalarla ilgili, "Biz o betonları oradan sökeriz, attıkları temelleri çekeriz, Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz..." dedi. Cesur'un bu skandal sözleri tepki çekti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bizim en büyük mirasımız evlatlarımıza bırakacağımız edeptir. Esefle kınıyorum. Biz Salda'mızı da Türkiye'deki tüm doğal alanlarımızı da edebimizle koruyacağız" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Kadın vekilden edep dışı sözler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA