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‘Mobbing değil kadro itirazı’

’nde kendisine bağlı 2 kadın dekanın mobbing iddiasıyla hakkında dava açılan , kendisine komplo kurulduğunu açıkladı

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Giriş Tarihi: 7.7.2020 ABONE OL
‘Mobbing değil kadro itirazı’
Geçtiğimiz günlerde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde yargıya taşınan 'mobbing' iddiasını SABAH gündeme getirmişti. Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Nihal Kafalı ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Sema Ergönül, rektör Handan İnci tarafından kendilerine mobbing uygulandığını iddia ederek konuyu yargıya taşımıştı.

İddialara ilişkin SABAH'a konuşan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Rektörü Handan İnci, yargıya 'mobbing' olarak taşınan konudan basına yansımasıyla haberdar olduğunu ifade ederek, iddiaları reddetti. Kafalı'nın Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı olduğunu ve üniversitede bulunan Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nün de Kafalı'ya bağlı olduğunu belirten Rektör İnci, 'mobbing' iddiasının da başında olduğu bölüm için 'kadro verilmesine itiraz etmesinden' kaynaklandığını aktardı.
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‘Mobbing değil kadro itirazı’
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