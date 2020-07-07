Son dakika: 5'i polis 8 kişinin şehit olduğu kalleş saldırı ile ilgili flaş gelişme! Gerekçeli kararda dikkat çeken detaylar...

Diyarbakır'da 4 yıl önce Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen, 5'i polis memuru 8 kişinin şehit olduğu, 46 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin davada tutuklu yargılanan sanık Faysal Ç'nin 9 kez müebbet ve 369 yıl 7 ay, Mehmet S'nin 7 yıl 6 ay ve Naşit K'nin de 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin gerekçeli karar açıklandı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 6 Mart'ta görülen karar duruşmasında Faysal Ç. ile Mehmet S. ve Naşit K. hakkında hükmedilen hapis cezasına ilişkin 168 sayfa olarak hazırlanan kararda, terör örgütü PKK/KCK hakkında detaylı bilgiye, sanık hakkındaki iddialara, tanık, mağdur ifadeleri ve sanık savunmalarına yer verildi.