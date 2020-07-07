Son dakika: Tatilciler neye uğradığını şaşırdı! Antalya'nın dünyaca ünlü plajında dikkat çeken görüntüler! Her yolu denediler ama...

Aşağı yukarı sahil bandında 4 bin kişi çalışıyor. Belediye ile ortak buluşamadığımız noktalar var. Onlar da şu anda anlayışla karşıladı. Biz de iyi niyete karşılık olarak iki locamızı verdik. Götürdüler, tekrar geri getirecekler. Onlar da bizim iyi bir şekilde hizmet etmemiz için mücadele ettiklerini söylediler" diye konuştu.