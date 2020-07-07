Türü: Dram İyi seyirler!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kentte çevre felaketlerinin oluşmasına yol açtı, su kaynakları çamurla doldu, kirlilik had safhaya yükseldi. Tüm bu felaketlerin ardında arıtma tesislerinin ve kolektörlerin çalıştırılmaması var. İBB yönetimi son olarak Şile ilçesine 70 saaten fazla süredir içme suyu sağlayamadı. İSKİ çalışması nedeniyle temmuz sıcağında ve pandemi döneminde susuz kalan Şileliler, isyan etti. İBB yönetimi ilçeye çare olarak tankerlerle su götürdü. Vatandaş kovalarla tankerlerden su alabilmek için sıraya girince 1994 öncesi görüntüler ortaya çıktı.Başkan Erdoğan'ın sosyal medya terörüne karşı düzenleme getirilmesiyle ilgili sözlerini çarpıtarak algı mühendisliğine soyunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Netflix dizisi Dark üzerinden sansür yaygarası yaparak gençlere şirin görünmeye çalışmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Şile'deki susuzluk görüntülerinin fotoğrafını paylaşarak Kılıçdaroğlu ile Akşener'i etiketlediği mesajında "Merakla beklediğiniz dizinin yeni sezonu yayınlanmış. Olay İstanbul'da geçiyor. DARK (İstanbul), Yıl: 2020, Tür: Dram, IMDB: 0.0. Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu iyi seyirler!" ifadelerini kullandı.AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da "Geçmişe yolculuk başladı. İstanbul'a bu kabusu yaşatan başkana kısaca Eko-Felaket diyoruz!" açıklamasında bulundu. AK Parti Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu "1994'te tam da böyle bıraktı İstanbul'u CHP'li İBB. 26 yıl sonra aynı görüntülere şahit olmaya doğrusu şaşırmadık. Ancak, Şile halkına yaşattıkları bu durum maalesef üzüntü verici" dedi.