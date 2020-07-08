Bir aile daha evladına kavuştu

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin Diyarbakır HDP il başkanlığı önündeki nöbeti 309'uncu gününü geride bırakırken, bir aile daha evlat sevinci yaşadı. Nöbet tutan 142 aileden bedensel engelli Cemal Ertaş'ın 20 yaşındaki oğlu Ramazan Ertaş, örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim oldu.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, teröristin Hakkari Aktütün'de teslim olduğunu belirterek, ailesiyle telefonda görüştürüldüğünü açıkladı.Diğer taraftan Milli Savunma Bakanlığı, Ertaş'ın teslim olma anlarına dair bir video paylaştı. Videoda komandoların, "Gel, korkma emniyettesin. Devletin şefkatli kollarına hoş geldin" dedikleri ve teslim olan terörist ile babasının telefon konuşması yer aldı. Görüntülerde Ertaş'ın babasına durumunun iyi olduğunu söylediği görüldü. Komandolar da en kısa zamanda oğlu ile görüşebileceğini babaya iletti.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Ertaş'ın ailesiyle bugün buluşacağını açıkladı.Ramazan Ertaş'ın da teslim olması diğer aileleri umutlandırırken, baba Ertaş'ın oğluna kavuşması ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 14'e yükselmiş oldu. Evlat nöbeti, Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'i örgütten istemesi ve eylem yapmasıyla başlamıştı.FIRAT Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik başlatılan "Pençe-Kaplan Operasyonu" devam ederken, sığınakta, omuzdan atma AT-4 güdümlü tanksavar füzesi bulundu.İstanbul'dan örgüte katılmak için Şırnak'a gittiği belirlenen U.K Cizre'de yakalandı. U.K.'nın dağa gitmesine yardımcı olması için irtibat kurduğu S.A. da İdil ilçesine bağlı Ulak köyünde gözaltına alındı.SABAH