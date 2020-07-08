Bu da mı gereksizdi başkan!

Siyasi literatüre 'temel atmama töreni' rezaletini yazdıran İBB başkanı Şile'de yüzde 40'ı bitmiş içme suyu tesisi projesini de iptal etmiş!5'İNCİ gününe giren İstanbul Şile'deki su kesintisi vatandaşı canından bezdirdi. Tepkiler üzerine bir açıklamada bulunan İSKİ yönetimi, topu 1994 yılına atarak, o dönem yapılan içme suyu arıtma tesisinin günümüzde kapasiteyi karşılamadığını savundu. Oysaki AK Parti döneminde yapımına başlanan ve 2019 yılı sonunda hizmete girmesi planlanan 20 bin metreküp kapasiteli yeni içmesuyu tesisinin yüzde 40'ı bitmiş olmasına rağmen yeni yönetim tarafından Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi gibi gereksiz görülerek iptal edildi.