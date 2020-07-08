Günün son dakika gelişmesi! Çoklu Baro düzenlemesi bugün TBMM'ye geliyor

Toplantının ilk gününde teklifin tümü üzerinde görüşmeler yapılırken, ikinci günkü toplantısında maddeler üzerinde değerlendirmeler başladı. Görüşmelerde milletvekillerinin değerlendirmeleri sonucu 1255 sayfa tutanak kayda geçti.

SON DAKİKA! DEĞİŞİKLİK BUGÜN MECLİSTE

TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen, barolara ilişkin düzenlemeyi içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, bugün TBMM Genel Kurulu gündeminde olacak.

AK PARTİ VE MHP İMZA ATTI

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, baroların kuruluş ve tasfiyesi, baroların Türkiye Barolar Birliğinde (TBB) nasıl temsil edileceği, baroların CMK, adli yardım ve bazı kurul ve komisyonlardaki görevleri, kıyafet özgürlüğü, yeni avukatlara kesenek indirimi ana başlıklarında düzenleme içeriyor.

AVUKAT SAYISI 5 BİNDEN FAZLA OLAN İLLERDE 2 BİN AVUKAT BARO KURABİLECEK

Teklife göre, avukat sayısı beş binden fazla olan illerde asgari iki bin avukat bir araya gelerek yeni bir baro kurulabilecek. Bu şartlara göre bugün itibarıyla barolara kayıtlı avukat sayısı dikkate alındığında birden fazla baro, sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'de kurulabilecek.

SEÇİM SONUÇLARI TBB'YE BİLDİRİLECEK

Dört kişilik kurucular kurulu, iki bin avukatın imzasını alarak kuruluş işlemlerini 6 ayda tamamlayacak. TBB, kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere kurucular kurulunu görevlendirecek. Kurucular kurulu, yeni baronun genel kurulunu toplayacak ve genel kurulda yeni baronun organları seçilecek. Seçim sonucunun TBB'ye bildirilmesi üzerine baro, tüzel kişilik kazanacak.

AYNI İLDE BİRDEN FAZLA BARO OLURSA...

Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde barolar tüzel kişilik kazanma tarihine göre o ilin adıyla numaralandırılacak. Buna göre mevcut barolar bir numaralı baro olacak.

Kuruluşu tamamlanan baronun ilk seçimli olağan genel kurulu, kuruluşu takip eden ve son rakamı çift olan yılın ekim ayının ilk haftası içinde baro başkanının daveti üzerine toplanacak. Böylece tüm baroların seçimleri aynı tarihte yapılacak.

ASGARİ AVUKAT SAYISI SAĞLANAMAZSA TASFİYE EDİLECEK

Avukat sayısının iki binin altına düşmesi halinde TBB, ilgili baroya yazılı bildirimde bulunacak ve 6 ay içinde kuruluş için gerekli olan asgari avukat sayısı sağlanamazsa o baro tasfiye edilecek.

TBB'DE TEMSİL NASIL OLACAK?

Her baro, TBB Genel Kurulunda, baro başkanı ile sabit üç delege ve her beş bin avukat için ilave bir delegeyle temsil edilecek.

Kuruluş tarihine bakılmaksızın tüm barolar için, baro organlarının seçimi 2 yılda bir ekim ayının ilk haftası içinde, TBB organlarının seçimi ise 4 yılda bir aralık ayı içinde yapılacak. Seçimler, sonu çift rakama tekabül eden yıllarda yapılacak.

TBB Genel Kurulunun olağanüstü toplantısı, 10 yerine 25 baronun yönetim kurulunun yazılı talebiyle gerçekleştirilecek.

ADLİ YARDIM SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Birden fazla baronun bulunduğu illerde adli yardım bürosu, baroların eşit olarak temsili esas alınarak oluşturulacak. Büroda görevlendirme, o ildeki avukatlar arasında eşitlik gözetilerek yapılacak. Adli yardım bürosunun oluşturulmasına ve adli yardım hizmetinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar TBB Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Adalet Bakanlığınca onaylanan yönetmelikte gösterilecek.

Birden fazla baro kurulan illerde, özel kanunlardan kaynaklanan kurul ve komisyonlara avukat görevlendirilmesi, baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılacak.