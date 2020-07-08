Son dakika haberler: Yer: Elazığ! Yaşananlar şaşkına çevirdi... Kayıp danalar bakın nerede bulundu?

Kullanılmayan soyunma odasının kilidini açarak içeri giren ekipler, danaları buldu. Veteriner hekimin yaptığı incelemede danalardan birinin açlık ve susuzluk nedeniyle öldüğü belirlenirken, diğer 3 dana ise tedaviye alındı.

Danaları çalan kişi ya da kişilerin bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.