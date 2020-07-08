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: Yer: ! Yaşananlar şaşkına çevirdi... Kayıp danalar bakın nerede bulundu?

haberi: 'da çok ilginç bir olay yaşandı. 10 gündür kayıp olan danalar arama çalışmaları sonucunda bulundu. Danaların saklandığı yer ise görenleri şaşkına çevirdi. Danaları çalan kişi ya da kişiler her yerde aranıyor.

Giriş Tarihi: 8.7.2020 10:24 Son Güncelleme: 8.7.2020 10:34 ABONE OL
Son dakika haberler: Yer: Elazığ! Yaşananlar şaşkına çevirdi... Kayıp danalar bakın nerede bulundu?

'ın Karakoçan ilçesinde 10 gün önce kaybolan 4 dana, ilçedeki bir halı sahanın eski soyunma odasına kilitli bulundu. Danalardan biri yaşamını yitirirken, polis hayvanların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Son dakika haberler: Yer: Elazığ! Yaşananlar şaşkına çevirdi... Kayıp danalar bakın nerede bulundu?

Karakoçan ilçe merkezinde yaşayan İbrahim Demir, 28 Haziran günü polise giderek 4 danasının kaybolduğunu bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı. Arama çalışmaları sürerken, Demir, danalarının ilçedeki halı sahanın eski soyunma odasında olduğunu belirledi.

Son dakika haberler: Yer: Elazığ! Yaşananlar şaşkına çevirdi... Kayıp danalar bakın nerede bulundu?

Kullanılmayan soyunma odasının kilidini açarak içeri giren ekipler, danaları buldu. Veteriner hekimin yaptığı incelemede danalardan birinin açlık ve susuzluk nedeniyle öldüğü belirlenirken, diğer 3 dana ise tedaviye alındı.

Danaları çalan kişi ya da kişilerin bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Son dakika haberler: Yer: Elazığ! Yaşananlar şaşkına çevirdi... Kayıp danalar bakın nerede bulundu?
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Son dakika haberler: Yer: Elazığ! Yaşananlar şaşkına çevirdi... Kayıp danalar bakın nerede bulundu?
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