2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi. MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda da Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/ YPG'li teröristin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. MSB, terör örgütü PKK/YPG'nin terör koridoru hayaliyle Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini de bildirdi. Yapılan açıklamada "Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti sağlanana kadar terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan PKK adına başta Esenyurt'ta olmak üzere çok sayıda kundaklama olayına karışan 9 terörist İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı.