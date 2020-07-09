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'da seyir halindeki yolcu otobüsünde

'nın Pozantı ilçesinde, seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan söndürüldü.

AA
Giriş Tarihi: 9.7.2020 16:00 ABONE OL
Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın

Alınan bilgiye göre, Adana-Pozantı Otoyolu'nda seyir halinde olan Ekrem Akkaya yönetimindeki 38 KR 307 plakalı otobüsün arka bölümünde yangın çıktı. Araçtan dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü otobüsü yol kenarına çekti.

Otobüsteki 28 yolcunun inmesinin ardından aracın büyük bölümünü alevler sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Hatay'dan Kayseri'ye yolcu taşıdığı öğrenilen otobüste hasar oluştu. Kaza nedeniyle otoyolda trafik kesmen aksadı.

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Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın
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