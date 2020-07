İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Uluslararası Basın Enstitüsüne eleştiri:

Altun, Twitter hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, Cumhuriyet gazetesine gerçekleri çarpıtan ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden haber nedeniyle dava açtığını belirtti.

IPI tarafından ortaya atılan asılsız iddialar üzerine açıklama yapma gereğini duyduğunu belirten Altun, "IPI, salı günü yaptığı bir paylaşımda Cumhuriyet gazetesine açtığım davayı çarpıtarak, bu davanın Türkiye'de medyaya yapılan sözde baskının bir parçası olduğunu öne sürmüştür. Bu iddiayı kategorik olarak reddediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Press freedom is about legitimate public scrutiny – not invasion of privacy or defamation.



