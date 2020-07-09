Bahçeli: Barolar demokratikleşecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli teşkilatlarına bir genelge göndererek, partinin hayata ve hadiselere bakışının mihrak noktasının milletin varlığının görüş, kavrayış ve kader mevkisiyle tıpatıp aynı olduğunu belirtti. Bahçeli genelgede özetle şu ifadelere yer verdi:"Görüşülen çoklu baro kanun teklifiyle barolar demokratikleşecek, avukatlar özgürleşecek, savunma daha da güçlenecektir. Saltanatları tartışmaya açılan bazı baroların CHP takviyeli protestoları demokratik bir hak değil, densiz bir zorlamadır. (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Yeni sistemde çıkarları sarsılanların bir kaşık suda fırtına koparmaları kötürüm maksatlarının ve cahil cüretlerinin sonucudur. MHP'nin sosyal medya konusundaki görüşü açıktır, berraktır. Mecburi bir hal alan sosyal medya yasası çıkasıya kadar tavrımızda da bir değişiklik olmayacaktır."