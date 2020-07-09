Bayramda il bazında kısıtlama olabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağına ilişkin, "Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. İl bazında kısıtlamalar söz konusu olabilir" ifadesini kullanan Bakan Koca özetle şunları söyledi:Nişan törenleri, taziyeler, alışveriş merkezleri asker uğurlamaları. Açık ve ya kapalı ortak mekanlar. Tatile gidenler, tedbirlerin kendileri için olduğunu bilmelidir. Düğünlerde bir çiftin sevincine yarın korku düşürmek bile tek başına etkili olmalıdır. Cenazeler taziyeler yeni acılara sebebiyet vermemelidir. Asker uğurlamasında ne uğurlayan ne de uğurlanan risk almamalıdır. Gençlerimiz testi pozitif çıkan Mehmetçikten mesuldür. 8 ilimizde asker uğurlamaları yasaklanmıştır.Filyasyon çalışmalarında çok sayıda vakanın kaynağının düğünler olduğunu gördük. Kovid-19'la mücadele, birlikte mücadele verilmesi gereken mücadeledir. Kendini düşünen toplumu da düşünendir. Son 1 haftada kurallara uymayan 18 bin kişiye para cezası kesilmek zorunda kalınmıştır.Yeni vaka sayılarımız 1000 seyrinde. Diyarbakır, Konya, Adana, G.Antep'te vaka sayıları yüksektir. İstanbul'un piki tamamladığını görüyoruz. Ama Anadolu'daki illerimizin bu piki daha tamamlamadığını gösteren Sakarya, Ankara, Eskişehir gibi. İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir'de 5. haftada piki yaptığını görüyoruz. 14. haftada Hakkari ve Kütahya.İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa. Ayrıca son 3 gün en az vaka görülen 7 il ise, sırasıyla, Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik. Filyasyon çalışmalarımızı önemsiyoruz. Burada yüzde 94.4'e kadar ulaştığımızı görüyoruz. Ortalama filyasyon süremizin 48 saatten 26 saate indiğini söyleyebilirim.(Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı) BÜlke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Bir takım tedbirler olabilir. İl bazında kısıtlamalar söz konusu olabilir.31 Ağustos'ta okulların açılacağı bir takvim belirtileceği için oldu. Öğrencilerin sırasına oturduğu ana kadar maskeli olmasını önemsiyoruz ama devamında maskeyi takma zorunluluğu olsun istemiyoruz. Eğer salgının durumunda bir değişme olursa uzaktan eğitim ya da hibrit gibi bir tavsiyeyi Bilim Kurulu önerebilir. Bu anlamda bizim önerdiğimiz 4 metre kapalı alanın olduğu. Detayları önümüzdeki haftalarda daha netleştirmiş olacağız.Aşıyla ilgili hayvan çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar sürecin başarılı seyrettiğini söyleyebilirim. Eylül ve Ekim ayında klinik çalışmalarına geçebileceğimizi düşünüyorum.(Favipiravir) Türkiye'de imalatı için 4 firma tarafından müracaat edildi. 1-2 gün içerisinde ruhsat süreçleri bitmiş olacak. İlacı hem uluslararası boyutuyla satabilecek hem de kendi hastamıza yoğun olarak kullandığımız bu ilacı 4 firmayla gerçekleştirmiş olacağız.