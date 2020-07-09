Son dakika haberi: Bakırköy'de dehşet saçmıştı! İşte istenen ceza...

18 YIL 3 AYA KADAR HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMASI TALEP EDİLDİ

Mütalaada, sanık Görkem Sertaç Göçmen'in "kasten yaralama", "silahla kasten yaralama", "neticesi sebebiyle kasten yaralama" ve "olası kast ile kasten yaralama" suçlarından 4 yıl 7 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Sanık Göçmen'in avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talebinde bulundu. Mahkeme, avukatlara süre vererek eksikliklerin giderilmesi için

duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhuriyet Savcısı Alpay Göçmen ve Hakim Aynur Göçmen'in oğlu Görkem Sertaç Göçmen ve arkadaşı A.A.'nın 2 Ekim 2018'de saat 17.30'dan sonra Bakırköy'de bir AVM'nin önüne geldikleri sırada araçta tartışmaya başladıkları anlatılıyor. Yaşanan olayın anlatıldığı iddianamede, olay yerinde 8 kişiyi yaralayıp 1 kişinin malına zarar verdiği gerekçesiyle Göçmen'in, "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla birden fazla kişiye karşı kasten yaralama", "birden fazla kişiye karşı yaralama" ile "mala zarar verme" suçlarından 14 yıldan 32 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.