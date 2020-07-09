Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Neye uğradıklarını şaşırdılar! Bir anda karşılarına sedye ile çıktılar...

Son dakika: Neye uğradıklarını şaşırdılar! Bir anda karşılarına sedye ile çıktılar...

Son dakika haberi: , maske takmayan ya da maskeyi yanlış takan kişilere uyarıda bulunmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Yolda yürüyen vatandaşlardan maskelerini takmayanlar veya yanlış takanların önü sedye ile kesildi. Vatandaşlar durum karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Giriş Tarihi: 9.7.2020 14:40 Son Güncelleme: 9.7.2020 15:02 ABONE OL
Son dakika: Neye uğradıklarını şaşırdılar! Bir anda karşılarına sedye ile çıktılar...

farkındalık çalışması kapsamında maske takmayan veya yanlış takan kişilerin, sedye ile önü kesilerek, megafonla uyarıda bulunuldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

Son dakika: Neye uğradıklarını şaşırdılar! Bir anda karşılarına sedye ile çıktılar...

, maske takmayan ya da maskeyi yanlış takan kişilere uyarılarda bulunmak için farkındalık çalışması yaptı.

Son dakika: Neye uğradıklarını şaşırdılar! Bir anda karşılarına sedye ile çıktılar...

Koruyucu kıyafet giyen kişiler, İzmit'in en kalabalık yeri olan Yürüyüş Yolu'nda bir anda sedye ile ortaya çıktı. Maske takmayan ve yanlış takan kişilerin önü kesilerek, megafonla uyarılarda bulunuldu.

Son dakika: Neye uğradıklarını şaşırdılar! Bir anda karşılarına sedye ile çıktılar...

Elinde megafon bulunan kişi, koronavirüs salgının hala devam ettiğini ifade ederek, "Sağlık çalışanlarımız hala nöbette. Rehavete kapılma, tehlike hala devam ediyor. Kurallara riayet edelim" diye uyarıda bulundu.

Son dakika: Neye uğradıklarını şaşırdılar! Bir anda karşılarına sedye ile çıktılar...

Uyarıların ardından kişilerin maske taktığı veya maskelerini düzgün taktıkları görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Neye uğradıklarını şaşırdılar! Bir anda karşılarına sedye ile çıktılar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA