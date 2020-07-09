SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıkladı! İşte 9 Temmuz corona virüs verileri:

Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıklamaya devam ediyor. Vatandaşların merakla beklediği 9 Temmuz corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı.

İşte 9 Temmuz vaka ve vefat sayıları:

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte korona virüs nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 300 olduğunu açıkladı. Bugün 50 bin 103 test yapılırken, bin 24 yeni vaka tanısı konuldu, 2 bin 879 kişi ise iyileşti.

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 50.103

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.024

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 18

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 2.879

VAKA SAYILARINDA KÜÇÜK AZALMALAR DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda; Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor.

8 TEMMUZ KORONAVİRÜS VERİLERİ:





Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır.

ÖNCEKİ GÜN VERİLERİ:



Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır %59-%61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama %7 daha az yeni vaka var. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?