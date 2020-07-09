Son dakika: Terör örgütü PKK 30 yıl önce yakmıştı! Tüm izler silindi! Parklar, çocuk oyun alanları, havuzlar...

Kamp, çocuk oyunları, piknik alanları ile kadın ve erkekler için kapalı ve açık havuzların bulunacağı toplamda 4,5 milyon lira bütçeli bu projenin Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), Şırnak İl Özel İdaresi, sayın valimizin, sayın kaymakamımızın ve biz belediyenin de imkanlarını seferber ederek yapılmasında emek harcadık ve birçok etkinliğin olduğu bir konsept oluşturduk. Projemiz çok başarılı yürüyor. İlçemizin potansiyeline katkıda bulunacak bir tesis, hepimiz merakla bitmesini bekliyoruz" diye konuştu.