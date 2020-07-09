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Son dakika: Terör örgütü 30 yıl önce yakmıştı! Tüm izler silindi! Parklar, çocuk oyun alanları, havuzlar...

Son dakika: 'ın Beytüşşebap ilçesinde, 'lı teröristlerin ateşe verdiği 'ndaki Zümrüt Kaplıcası'ndaki tesis, restorasyon çalışmalarının ardından tatil köyüne dönüşecek.

Giriş Tarihi: 9.7.2020 13:26 Son Güncelleme: 9.7.2020 13:41 ABONE OL
Son dakika: Terör örgütü PKK 30 yıl önce yakmıştı! Tüm izler silindi! Parklar, çocuk oyun alanları, havuzlar...

'lı teröristlerin 1990'lı yıllarda ateşe vererek kullanılmaz hale getirdikleri Beytüşşebap ilçesinde 'nda bulunan Zümrüt Kaplıcası'ndaki tesis, tatil köyüne dönüşüyor. Zümrüt Kaplıcaları tatil köyü projesinin hayata geçirilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, Kato Dağı'nın artık terörle değil, tatil köyüyle anılacağını ifade etti.

Son dakika: Terör örgütü PKK 30 yıl önce yakmıştı! Tüm izler silindi! Parklar, çocuk oyun alanları, havuzlar...

Beraberindeki Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan ile kaplıca alanında incelemede bulunan Kaymakam Pendik, Beytüşşebap'ta termal turizm açısından büyük bir potansiyelinin olduğunu söyledi. Kaymakam Pendik, "Geçmişte burada bir tesis vardı, maalesef terör çıktıktan sonra bölücü terör örgütü buradaki tesisi işlevsiz hale getirdi, yaktı ve yıktı.

Son dakika: Terör örgütü PKK 30 yıl önce yakmıştı! Tüm izler silindi! Parklar, çocuk oyun alanları, havuzlar...

Zaten Kürt kardeşlerimizin en büyük düşmanı olan , Kürtlere yapılan bütün yatırımlara engel olduğu gibi ona da engel olmuştu zamanında. 'nın eteklerinde bir zamanlar terörle anılan bu bölgede artık tatil köyü ve turizm ile anılan yer haline geliyor" dedi.

Son dakika: Terör örgütü PKK 30 yıl önce yakmıştı! Tüm izler silindi! Parklar, çocuk oyun alanları, havuzlar...

Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan ise tatil köyü projesi için 4,5 milyon lira harcanacağını ifade ederek, "Bölge halkımızın merakla beklediği bir projeydi.

Son dakika: Terör örgütü PKK 30 yıl önce yakmıştı! Tüm izler silindi! Parklar, çocuk oyun alanları, havuzlar...

Kamp, çocuk oyunları, piknik alanları ile kadın ve erkekler için kapalı ve açık havuzların bulunacağı toplamda 4,5 milyon lira bütçeli bu projenin Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), İl Özel İdaresi, sayın valimizin, sayın kaymakamımızın ve biz belediyenin de imkanlarını seferber ederek yapılmasında emek harcadık ve birçok etkinliğin olduğu bir konsept oluşturduk. Projemiz çok başarılı yürüyor. İlçemizin potansiyeline katkıda bulunacak bir tesis, hepimiz merakla bitmesini bekliyoruz" diye konuştu.

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Son dakika: Terör örgütü PKK 30 yıl önce yakmıştı! Tüm izler silindi! Parklar, çocuk oyun alanları, havuzlar...
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