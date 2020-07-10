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Başbakanı Tatar'dan Ayasofya açıklaması: Tarihi bir an, kararı selamlıyoruz

Başbakanı Ersin Tatar, Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli kararını iptal etmesine ilişkin açıklamasında, “Kararı selamlıyoruz” ifadelerini kullandı.

DHA
Giriş Tarihi: 10.7.2020 18:48 Son Güncelleme: 10.7.2020 19:00 ABONE OL
KKTC Başbakanı Tatar'dan Ayasofya açıklaması: Tarihi bir an, kararı selamlıyoruz

1934'te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen Ayasofya'nın cami olmasının önünü açan Danıştay kararı dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, kararı Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi. Tatar, "Türkiye'mizin aldığı karar herkes saygılı olmak zorundadır" dedi.

"ALLAH AYASOFYA'DA YAPILAN İBADETLERİ KABUL ETSİN"

Ayasofya'nın çok önemli bir değer olduğuna işaret eden KKTC Başbakanı Tatar, "Önemli bir karar alınmıştır. Yakından takip ettik. Allah, Ayasofya'da hayırlı namazlar kılmayı, dualar etmeyi nasip etsin. Yapılan ibadetleri kabul etsin. Egemen bir devlet olan Türkiye, tarihine ve ortak değerlerine sahip çıkmıştır. Kimse buna itiraz etmemelidir" dedi.

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KKTC Başbakanı Tatar'dan Ayasofya açıklaması: Tarihi bir an, kararı selamlıyoruz
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