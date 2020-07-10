Yeni ve resimli Cuma mesajları ile sözleri 10 Temmuz 2020! Anlamlı, kısa ve resimli Cuma mesajları ile en güzel Hayırlı Cumalar mesajı

İslam alemi, bir Cuma gününe daha huzurlu ve sağlıklı bir şekilde gelebilmenin mutluluğu içerisinde. Vatandaşlar, WhatsApp, Facebook, Instagram ya da çeşitli sosyal medya platformlarından sevdiklerine en güzel, anlamlı, kısa ve resimli Cuma mesajları göndererek onların da bu duyguları paylaşmasını istiyor. Bu noktada, günün ilk saatlerinden itibaren Hayırlı Cumalar mesajı hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Her hafta olduğu gibi, bu Cuma için de anlamlı, yeni, kısa, öz ve resimli cuma mesajları ile sözleri arayanlar için en doğru adres sabah.com.tr!

KISA, EN GÜZEL, ANLAMLI, YENİ VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI 10 TEMMUZ 2020

İşte, 10 Temmuz'a özel sizler için seçtiğimiz Hayırlı Cumalar mesajları;

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.