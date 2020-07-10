‘Yüz asır da geçse unutmayacağız’

Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Özdil mahallesinin muhtarı Barış Hatipoğlu (46), 15 Temmuz gecesi hainlere direnirken, sivil bir FETÖ üyesinin silahından çıkan kurşunla bir gözünü kaybetti. Hatipoğlu şunları söyledi:O gece yayladaydık. Cumhurbaşkanımızın çağrısını duyunca 4 arkadaşımla birlikte ilçe merkezine geldik. 4 bin kişi toplanmıştı. Darbeyi destekleyen Coşkun K. "Bu vatanı siz mi kurtaracaksınız" dedi. Linç girişimi olunca uzaklaştırıldı.20 dakika sonra ise etrafa ve havaya ateş etmeye başladı. Bu sırada gözüme bir mermi parçası isabet etti. Sağ gözüm kör oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız "Başaramayacaksınız" diyor. Evet başaramayacaklar. Biz yüz asır da geçse yaşadıklarımızı unutmayacağız, unutturmayacağız. Gözümü kaybetmeme neden olan Coşkun K. darbeye teşebbüsten tutuklandı