Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri ‘Yüz asır da geçse unutmayacağız’

‘Yüz asır da geçse unutmayacağız’

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 10.7.2020 ABONE OL
‘Yüz asır da geçse unutmayacağız’
Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Özdil mahallesinin muhtarı Barış Hatipoğlu (46), 15 Temmuz gecesi hainlere direnirken, sivil bir FETÖ üyesinin silahından çıkan kurşunla bir gözünü kaybetti. Hatipoğlu şunları söyledi:
O gece yayladaydık. Cumhurbaşkanımızın çağrısını duyunca 4 arkadaşımla birlikte ilçe merkezine geldik. 4 bin kişi toplanmıştı. Darbeyi destekleyen Coşkun K. "Bu vatanı siz mi kurtaracaksınız" dedi. Linç girişimi olunca uzaklaştırıldı.
20 dakika sonra ise etrafa ve havaya ateş etmeye başladı. Bu sırada gözüme bir mermi parçası isabet etti. Sağ gözüm kör oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız "Başaramayacaksınız" diyor. Evet başaramayacaklar. Biz yüz asır da geçse yaşadıklarımızı unutmayacağız, unutturmayacağız. Gözümü kaybetmeme neden olan Coşkun K. darbeye teşebbüsten tutuklandı
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Yüz asır da geçse unutmayacağız’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA