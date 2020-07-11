Barış’ın hayali gerçek oldu

Adıyaman'ınGölbaşı ilçesinde kuzusu öldüğü için gözyaşı döken Barış Çalışkan'ın bisiklet hayalini, Cumhurbaşkanının talimatıyla AK Parti İlçe Başkanı Hakan Toydaş gerçekleştirdi. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Yukarı Çöplü köyünde geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada hayvanlarını otlatmaktan dönen Mehmet Çalışkan'ın sürüsüne otomobil çarpmış, 1 kuzu ile 21 keçi telef olmuştu. Meydana gelen kazada kuzusu ölen 11 yaşındaki Barış gözyaşlarına boğulmuştu. Konunun basında yer alması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Toydaş'a bilgi verdi. AK Parti İlçe Başkanı Hakan Toydaş Yukarı Çöplü köyünde yaşayan Barış Çalışkan'ı evinde ziyaret ederek bisiklet hediye etti. Barış Çalışkan'ın annesi Nurcan Çalışkan Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'a, Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın ve İlçe Başkanımız Hakan Toydaş'a teşekkür etti. Kazanın ardından Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal da önceki gün 5 adet kuzu alarak Barış Çalışkan'a hediye etmişti.