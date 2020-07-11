CHP’de ‘liste’ savaşı

CHP, 25-26 Temmuz'da Bilkent Odeon'da yapılacak 37. Olağan kurultaya ilişkin tartışmalar sürerken partide de bütün hesaplar 60 kişilik Parti Meclisi için yapılıyor. Kurultay CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve muhaliflerin liste kavgasına sahne olacak.CHP kulislerinde, Kılıçdaroğlu'nun iki yıl boyunca görevde kalacak Parti Meclisi'nde kurulan iki yeni partiyle olası ittifaklara karşı çıkmayacak isimleri tercih edeceği ifade ediliyor. Gelecek İçin Biz Platformu'nun İlhan Cihaner'in adaylığı konusunda kararını netleştirmesi beklenirken partinin sol kanadını temsil eden isimlerin de asıl hedefinin PM olduğu biliniyor.Sol kanat da PM'de en çok sayıda temsil imkanı için çalışıyor. Kulislerde eski İstanbul il başkanı Cemal Canpolat, Ankara Milletvekili Murat Emir, Afyon Milletvekili Burcu Köksal, İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın yeğeni Yiğit Günay'ın isimleri geçerken Kılıçdaroğlu'nun 'Z'kuşağını temsilen gençlere de listesinde yer vereceği kaydediliyor.Erdoğan Toprak, Faik Öztrak, Haluk Koç, Oğuz Kaan Salıcı, Bülent Tezcan ile Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in de listede yer alacağı belirtiliyor.