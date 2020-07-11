FETÖ kumpasçısı eski hakim yakalandı

Kırmızı Bültenle aranan FETÖ kumpasçılarından eski İstanbul hakimi Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı. OdaTV ile ilgili dava kapsamında hakkında kırmızı bülten bulunan Uyar, FETÖ tarafından kurulan kumpasa ilişkin Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin yargıladığı 33 eski hakim ve savcı arasında bulunuyor. Sanıkları "görevi kötüye kullanmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından yargılayan daire, 16 Ekim 2019'da Uyar ile Ergenekon soruşturmasını yürüten firari eski savcı Zekeriya Öz'ün de aralarında yer aldığı 13 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarmış, kırmızı bülten talebinde bulunulmasını kararlaştırmıştı. Toplam 50 eski hakim ve savcı hakkında düzenlenen iddianamede, Uyar için "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "görevi kötüye kullanma", "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 10 yıldan 27 yıla kadar, "anayasayı ihlal" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.