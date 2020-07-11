İBB kovdu hakkını avukat oğlu aldı

İstanbul 27. İş Mahkemesi Danalıoğlu'nun işe iadesine karar verdi. İBB'ye bağlı Spor İstanbul isimli iştirak şirketinde Kasım 2009'dan bu yana çalışan ve 4 Eylül 2019 tarihinde işten çıkarılan Danalıoğlu, işe iade davası açmıştı. Mahkeme, davayı kabul etti. İşverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verdi.İBB, mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından Danalıoğlu'nu işe almazsa 78 bin 921 TL, işe alırsa 36 bin 60 TL ödemek zorunda kalacak.Danalıoğlu'nun avukat oğlu Fatih Bilal Danalıoğlu, twitter'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Danalıoğlu; "Ekrem Bey, kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız deyip işten çıkardıklarınızdan birisi de babamdı. Bugün babamın vekili olarak İBB'ye açtığım davayı kazandık. Tazminat ve boşta geçen sürenin ücretini siz mi gönderirsiniz yoksa onu da icraya koyup ben mi alayım?" diye sordu.