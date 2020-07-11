Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İBB kovdu hakkını avukat oğlu aldı

kovdu hakkını avukat oğlu aldı

CHP’li ’den çıkarılan Hasan Danalıoğlu’nun açtığı “işe dönüş” davasını, avukat oğlu Fatih Bilal kazand

KENAN KIRAN KENAN KIRAN
Giriş Tarihi: 11.7.2020 ABONE OL
İBB kovdu hakkını avukat oğlu aldı
İstanbul 27. İş Mahkemesi Danalıoğlu'nun işe iadesine karar verdi. İBB'ye bağlı Spor İstanbul isimli iştirak şirketinde Kasım 2009'dan bu yana çalışan ve 4 Eylül 2019 tarihinde işten çıkarılan Danalıoğlu, işe iade davası açmıştı. Mahkeme, davayı kabul etti. İşverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verdi.
İBB, mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından Danalıoğlu'nu işe almazsa 78 bin 921 TL, işe alırsa 36 bin 60 TL ödemek zorunda kalacak.
Danalıoğlu'nun avukat oğlu Fatih Bilal Danalıoğlu, twitter'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Danalıoğlu; "Ekrem Bey, kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız deyip işten çıkardıklarınızdan birisi de babamdı. Bugün babamın vekili olarak İBB'ye açtığım davayı kazandık. Tazminat ve boşta geçen sürenin ücretini siz mi gönderirsiniz yoksa onu da icraya koyup ben mi alayım?" diye sordu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
İBB kovdu hakkını avukat oğlu aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA