Jandarma o iddialara yanıt verdi

JandarmaGenel Komutanlığı, Sakarya'da meydana gelen patlamaya ilişkin bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecrasında yer aldığı gibi "bölgede görevli jandarmanın kanunla kendisine verilmeyen bir yetki veya görevi yerine getirmesi veya kullanması"nın söz konusu olmadığını bildirdi. Açıklamada "Olay bölgesinde patlamadan kaynaklanan, yöre halkının can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek, çevreye dağılmış patlayıcı maddelerin toplanarak, güvenli bir bölgede patlatılma işlemlerinin de konunun uzmanı jandarma personeli dışında başka herhangi bir kurum kuruluş veya görevli birimin yerine getirmesi beklenemez" ifadeleri yer aldı.