Kahreden ölüm

Mersin'inToroslar ilçesinde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan Ramazan Şahin, okulun Kimya Teknolojisi Bölümü'nde meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybetti. Okulda salgın nedeniyle dezenfektan ve temizlik malzemesi üretimi yapmak için öğretmen Hasan Satırlı ile çalışan Şahin 4 Temmuz'da yaşanan patlamada ağır yaralandı. Okulun camlarını kıran ve yangına neden olan patlama sonrası hastaneye kaldırılan Şahin, kaldırıldığı Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Şahin'in vücudunun yüzde 65 düzeyinde yanık oluştuğu öğrenildi. Diğer öğretmenin sağlık durumunun ise iyiye gittiği bildirildi.Şahin cenazesi Adana Buruk Mezarlığı'nda dün toprağa verildi. Cenazede gözyaşlarına boğulan anne Tahide Şahin, "Keşke ben ölseydim" diyerek ağıt yaktı. Acılı baba Kahraman Şahin ise oğlunun tabutuna sarılarak "Oğlum nereye gidiyorsun" diye ağladı.