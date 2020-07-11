Yeni vaka sayısında düşüş sürüyor

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklamaya göre, dün 1003 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 210 bin 965, toplam can kaybı 5 bin 323 oldu. 1493 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 191 bin 883'e yükseldi. Yoğun bakım hasta sayısı 1182, entübe hasta sayısı 402 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüş devam ediyor. 1.000'in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı" ifadelerini kullandı.