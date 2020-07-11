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Zincirleme hakarete 2 yıl hapis isteniyor

üzerinden eski ’ya hakaret içerikli sözler sarf eden bir kişi yargılandığı davada hakaretlerine devam ederek bir de mevcut İçişleri Bakanı 'ya hakaret edince mahkeme hakimi şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu. Zincirleme hakaretlerine devam eden şüpheli hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle tekrar dava açıldı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 11.7.2020 12:18 Son Güncelleme: 11.7.2020 12:23 ABONE OL
Zincirleme hakarete 2 yıl hapis isteniyor
Sosyal medya üzerinden eski İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya zincirleme bir şekilde hakaretler savuran S.D., hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan S.D., söz konusu paylaşımları kendisinin yaptığını ancak hakaret içerikli sözler sarf etmediğini belirtti. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda S.D., hakkında 'Sesli veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret' suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DURUŞMADA HAKARETLERE DEVAM ETTİ

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada ifade veren S.D., önceki verdiği savunmaları tekrar ettiğini, söylediklerinin yanlış olmadığını Efkan Ala hakkında 'Türk değilsin, Müslüman' değilsin şeklinde başlayan cümlelerinin devamında sarf ettiği cümlelerin küfür olmadığını anlattı.

HAKİM TEKRAR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

S.D., ,ifadesinin devamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında da hakaret içerikli sözlerini devam ettirerek, 'Süleyman Soylu Ak Parti'ye geçtikten sonra çok değişti. Bu karaktere Y… denir.' şeklinde ifadeler kullanınca mahkeme hakimi S.D. hakkında savcılığa ihbarda bulundu. Mahkemenin ihbarı sonrası savcılık, S.D. hakkında soruşturma başlattı.

YİNE DAVA AÇILDI

Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli S.D.'nin duruşma sırasında savunma yaparken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski İçişleri Bakanı Efkan Ala hakkında söz konusu hakaret içerikli sözleri 3 kişinin yanında söylediğini tespit etti. Yürütülen soruşturma sonunda şüpheli S.D.'nin söz konusu ifadeleri kullandığına kanaat getirerek 'Hakaret' suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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Zincirleme hakarete 2 yıl hapis isteniyor
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