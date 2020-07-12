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ecdat mirasına sahip çıkıyor

KENAN KIRAN KENAN KIRAN
Giriş Tarihi: 12.7.2020 ABONE OL
AK Parti ecdat mirasına sahip çıkıyor
BURSA AYASOFYA CAMİİ: Orhan Gazi; Bursa'yı fethettikten sonra İznik Ayasofya'yı 1331'de camiye çevirdi. 1960'da müze oldu. 6 Kasım 2011'de ibadete açıldı.
TRABZON AYASOFYA CAMİİ: Fatih'in 1461'de Trabzon'u fethtiyle kiliseden camiye dönüştü. 1961'de müzeye çevirildi. 2013'de yeniden cami olarak ibadete açıldı.
RUMELİHİSARI BOĞAZKESEN MESCİDİ: İstanbul'un fethinin sembolü Rumelihisarı Boğazkesen Mescidi'ni 18 Haziran 2016'da Başkan Erdoğan açtı. Mescidin bulunduğu alanda yıllarca konserler düzenlendi.
KARİYE CAMİSİ: 1945'te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen Kariye Camii ile ilgili kararda "Cami asli fonksiyonu dışında kullanılamaz" denildi. Kariye Cami- Sİ'nin önümüzdeki günlerde ibadete açılacağı ifade ediliyor.
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AK Parti ecdat mirasına sahip çıkıyor
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