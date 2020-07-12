AK Parti ecdat mirasına sahip çıkıyor

: Orhan Gazi; Bursa'yı fethettikten sonra İznik Ayasofya'yı 1331'de camiye çevirdi. 1960'da müze oldu. 6 Kasım 2011'de ibadete açıldı.: Fatih'in 1461'de Trabzon'u fethtiyle kiliseden camiye dönüştü. 1961'de müzeye çevirildi. 2013'de yeniden cami olarak ibadete açıldı.İstanbul'un fethinin sembolü Rumelihisarı Boğazkesen Mescidi'ni 18 Haziran 2016'da Başkan Erdoğan açtı. Mescidin bulunduğu alanda yıllarca konserler düzenlendi.1945'te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen Kariye Camii ile ilgili kararda "Cami asli fonksiyonu dışında kullanılamaz" denildi. Kariye Cami- Sİ'nin önümüzdeki günlerde ibadete açılacağı ifade ediliyor.