AK Parti ecdat mirasına sahip çıkıyor

BURSA AYASOFYA CAMİİ
: Orhan Gazi; Bursa'yı fethettikten sonra İznik Ayasofya'yı 1331'de camiye çevirdi. 1960'da müze oldu. 6 Kasım 2011'de ibadete açıldı.
TRABZON AYASOFYA CAMİİ
: Fatih'in 1461'de Trabzon'u fethtiyle kiliseden camiye dönüştü. 1961'de müzeye çevirildi. 2013'de yeniden cami olarak ibadete açıldı.
RUMELİHİSARI BOĞAZKESEN MESCİDİ:
İstanbul'un fethinin sembolü Rumelihisarı Boğazkesen Mescidi'ni 18 Haziran 2016'da Başkan Erdoğan açtı. Mescidin bulunduğu alanda yıllarca konserler düzenlendi.
KARİYE CAMİSİ:
1945'te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen Kariye Camii ile ilgili kararda "Cami asli fonksiyonu dışında kullanılamaz" denildi. Kariye Cami- Sİ'nin önümüzdeki günlerde ibadete açılacağı ifade ediliyor.