Dünya müslümanları’nın Ayasofya bayramı

Morıtanya'nın başkenti Novakşot'ta, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması sevinçle karşılandı. Müslümanlar dua etti ve bir deveyi kurban olarak kesti. Kararın ikinci bir fetih olduğunu söyleyen Moritanyalılar, Türkiye halkı ve Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Batı Afrika ülkesi Togo'da da Nur Derneği mensupları kurban kesti. Filistin'de Hamas Hareketi'nin Yurtdışı Basın Ofisi Başkanı Rafet Murra "Tüm Müslümanları gururlandıran bir adımdır" derken Eş-Şark Forumu Başkanı Vaddah Hanfer "Ayasofya Türk kimliğinin özünde kökleri derin bir sembolüdür" diye konuştu. Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el- Karadaği de "Endülüs'teki Müslüman camileri kiliselere, barlara ve gece kulüplerine dönüştürüldü, Hindistan'daki Babri Camisi bir tapınağa çevrildi ve Kudüs'ü, tüm kutsal mekanlarıyla siyonistlerin başkentine dönüştürmek istiyorlar. Doğu'dan ya da Batı'dan kınayan bir ses duymadık. Ancak Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi Doğu ve Batı'daki hastalıklı kalplerde bulunan kin ve öfkeyi ortaya çıkardı" diye konuştu.