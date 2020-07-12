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'da yakalanan teröristlerin isimleri belirlendi

Şenkaya ilçesi kırsalındaki operasyonda yakalanan ve örgütün sözde Grubu'ndan olan 2 teröristten birinin gri listede yer alan 'Sipan' kod adlı olduğu belirlendi.

Giriş Tarihi: 12.7.2020 17:54 Son Güncelleme: 12.7.2020 17:57 ABONE OL
Erzurum'da yakalanan teröristlerin isimleri belirlendi

Erzurum Valiliğince yapılan açıklamada, teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan operasyonda, şahısların bölgedeki sık ormanlık alandan yararlanarak saklanmaya çalıştıkları bildirildi.

Teröristlerin ayrıca sözde Karadeniz Grubu üyesi olduğu ve Karadeniz Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunmak istedikleri ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Jandarma komando JÖH ve PÖH timleriyle yürütülen operasyonda, sık ormanlık içerisinde yapılan aramada 'Deniz' kod adlı Ender Yalçın ve yine gri listede aranan 'Sipan' kod adlı Adem Çallar, saklandıkları sığınak içerisinde sağ olarak yakalandı. Teröristlerin üzerinden 1 M-16, 1 kalaşnikov tüfek, 4 el bombası ele geçirildi."

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Erzurum'da yakalanan teröristlerin isimleri belirlendi
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