Eski belediye başkanı denizde can verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denize giren eski Çankaya Belediye Başkanı Mehmet Doğan Taşdelen, denizde yüzerken fenalaşmasının ardından yaşamını yitirdi. Geriş Mahallesi Semerkant Sitesi Sahili'nde denize giren Taşdelen, (71) denizde yüzerken fenalaştı. Çevredekilerin yardımıyla kıyaya çıkarıldığı öğrenilen Taşdelen'e, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti. Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Taşdelen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in de babası olan Taşdelen'in şeker, yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlıkları bulunduğu öğrenildi. Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski belediye başkanı ve eski milletvekili Celal Doğan, eski milletvekili ve iş insanı Aydın Ayaydın ile müzisyen Zülfü Livaneli dahil birçok kişi, Bodrum'daki hastaneye gelerek Taşdelen ailesine başsağlığı diledi.