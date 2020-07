FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın babası Zeki Kılınç, oğlunun acısını eşyalarıyla dindirmeye çalışıyor. Emekli polis memuru Kılınç, evladının acısını hala ilk günkü gibi yüreğinde taşıyor. Evladının hatıralarıyla teselli bulmaya çalışan Kılınç, Muhammet Oğuz Kılınç'tan geriye kalan bomba isabet eden saati, spor ayakkabısı, elbiseleri ve özel eşyaları özenle korunuyor. Her fırsatta oğlunun mezarına giden Kılınç, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ferdi olmaktan onur ve gurur duyduğunu söyledi. 15 Temmuz ile bir milletin yeniden dirildiğini, şahlandığını aktaran Kılınç, o günün ruhlarında ve kalplerinde yaşamaya devam ettiğini dile getirdi. Dirilen ve şahlanan bir devleti hiç kimsenin durduramayacağını anlatan Kılınç, destansı bir mücadelenin ardından evladının vatan toprağına bırakıldığını ifade etti. Evladına özlemini anlatmaya kelimelerin yetersiz kalacağına dikkati çeken Kılınç, "Her gün uyanır uyanmaz, eşyaların yanına geliyorum. Yeri geldiğinde oğlumla konuşur gibi onlarla konuşuyorum. Eşyalardaki kokuyu içime çekiyorum. Her birinde oğlumun kokusu var. Kendimi bu şekilde rahatlatıyorum. Onlara her baktığımda evladımı görmüş gibi oluyorum" ifadelerini kullandı.