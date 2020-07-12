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SON DAKİKA: vefat ve vaka sayılarını açıkladı! İşte corona virüs verileri

korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. da her gün vefat ve vaka sayılarını açıklamaya devam ediyor. Vatandaşların merakla beklediği corona virüs tablosu bakan Koca tarafından açıklandı. İşte 12 Temmuz vaka ve vefat sayıları:

Giriş Tarihi: 12.7.2020 19:47 Son Güncelleme: 12.7.2020 19:51 ABONE OL
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıkladı! İşte 12 Temmuz corona virüs verileri

Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıklamaya devam ediyor. Vatandaşların merakla beklediği 12 Temmuz corona virüs tablosu bakan Koca tarafından açıklandı. İşte 12 Temmuz vaka ve vefat sayıları:

12 TEMMUZ KORONAVİRÜS VERİLERİ

DÜNKÜ VERİLER
Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova. Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor. Vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı.

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı

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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıkladı! İşte 12 Temmuz corona virüs verileri
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