İlhan Varank dualarla anıldı

FETÖ'nün hain darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit düşen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank için Şehzadebaşı Camisi bahçesinde program düzenlendi. Programda, ikindi namazına müteakip Kur'an-ı Kerim okundu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, daha sonra tüm şehitler için dua etti. Kovid- 19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun şekilde bahçeye yerleştirilen sandalyelere oturan vatandaşlara tatlı ve su ikram edildi.