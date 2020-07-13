Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Jandarmadan corona virüs tedbirleri denetimi

Jandarmadan corona virüs tedbirleri denetimi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Çekmeköy Ömerli'de denetim yaptı.

AA
Giriş Tarihi: 13.7.2020 14:34 Son Güncelleme: 13.7.2020 14:34 ABONE OL
Jandarmadan corona virüs tedbirleri denetimi

Denetimde Jandarma Asayiş Timi ve Motosikletli Asayiş Timi olmak üzere toplam 175 tim ve 525 personel, sorumluluk bölgesinde bulunan otel, pansiyon, kafeterya, kahvehane, berber ve lokanta gibi umuma açık yerlerin kontrollerini gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile il Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uyulup uyulmadığına bakıldı.

Ayrıca son dönemde hassasiyetle takip edilen sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığının kontrolünün yanında, emniyet ve asayişin sağlanması için denetimler yapıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Jandarmadan corona virüs tedbirleri denetimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA