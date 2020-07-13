Jandarmadan corona virüs tedbirleri denetimi

Denetimde Jandarma Asayiş Timi ve Motosikletli Asayiş Timi olmak üzere toplam 175 tim ve 525 personel, sorumluluk bölgesinde bulunan otel, pansiyon, kafeterya, kahvehane, berber ve lokanta gibi umuma açık yerlerin kontrollerini gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile il Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uyulup uyulmadığına bakıldı.

Ayrıca son dönemde hassasiyetle takip edilen sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığının kontrolünün yanında, emniyet ve asayişin sağlanması için denetimler yapıldı.