Onları görünce ben de teslim oldum

İçişleri Bakanlığı koordinesinde terör örgütü PKK'ya katılanlara ve ailelerine ulaşılıp ikna ederek teslim olmalarını sağlamaya yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ikna çalışmalarıyla 2015'te terör örgütü PKK'ya katılan, Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'de faaliyet gösteren M.B.'nin teslim olması için harekete geçildi. Şırnak'ta yaşayan ailesinin desteğini de alan MİT ve terörle mücadele ekipleri, M.B.'yi, örgütten kaçması için ikna etti. 10 Temmuz günü, terör örgütünün Suriye'deki barınma alanlarından kaçan M.B., Mardin'in Nusaybin ilçesindeki 2'nci Kara Hudut Tabur Komutanlığı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu. Nusaybin 2'nci Kara Hudut Tabur Komutanlığı'ndaki sorgu işlemlerinin ardından M.B., ailesiyle buluşturulmak üzere Şırnak'a getirildi. Babası daha önce yaşamını yitiren, annesi de rahatsız olduğu için gelemeyen M. B., 2 ablası ve eniştesi 5 yıl aradan sonra hasret giderdi. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki buluşmada, M.B., terör örgütü PKK'ya katıldığı için çok pişman olduğunu söyleyerek, son günlerde teslim olanları görünce, kendisinin de teslim olmaya karar verdiğini ve ailesine kavuştu için çok mutlu olduğunu söyledi. M.B.'nin Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri ise sürüyor.